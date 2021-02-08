Жизнь продолжается: украинка Костюк отреагировала на поражение россиянке на Australian Open

8 февраля, 2021, 17:12

Украинская теннисистка Марта Костюк пытается расслабиться после поражения от россиянки Вероники Кудерметовой в первом круге Australian Open

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Жизнь продолжается", - написала Костюк в instagram-stories.

Поединок продолжался 1:00 и 23 минуты. Марта Костюк уступила Веронике Кудерметовой в первом и втором сетах первого круга Australian Open.

Костюк только один раз играла в основной сетке Australian Open: в 2018 году она успешно прошла квалификацию и сыграла в третьем круге, проиграв Элине Свитолиной.

8 февраля Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в первом круге Australian Open.

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