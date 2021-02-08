Жену Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворец"
Об этом говорится на сайте базы.
Авторы отмечают, что Марченко внесли в базу из-за отрицания российской агрессии и попыток легализации оккупации Крыма.
"Финансирование террористов и российских оккупантов. Опровержение российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится в публикации.
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В публикации отметили, что Марченко вела незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Телеведущую назвали "противницей независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".
На сайте "Миротворца" также есть свидетельства причастности Медведчука и Марченко к деятельности многих компаний, которые занимаются сельским хозяйством в России и на оккупированных агрессором территориях Украины.
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