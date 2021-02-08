Жену Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворец"

8 февраля, 2021, 13:18

Жена лидера ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец"

Об этом говорится на сайте базы.

Авторы отмечают, что Марченко внесли в базу из-за отрицания российской агрессии и попыток легализации оккупации Крыма.

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Опровержение российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится в публикации.

Читайте: Оксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате, где она ездит на BMW с номером "паломница"

В публикации отметили, что Марченко вела незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Телеведущую назвали "противницей независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

На сайте "Миротворца" также есть свидетельства причастности Медведчука и Марченко к деятельности многих компаний, которые занимаются сельским хозяйством в России и на оккупированных агрессором территориях Украины.