Зеленский разрешил иностранным войскам прибывать в 2021 году в Украину
8 февраля, 2021, 15:45
Президент Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году
Об этом сообщил Офис президента .
В этом году в Украине планируется проведение 8 военных учений. К участию в этих обучения планируется привлечь около 11 тыс. иностранных военных. Речь идет о:
- украино-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
- украино-британских учениях "Казак Мейс - 2021",
- украино-американских учениях "Си Бриз - 2021",
- украино-румынских учениях "Риверайна - 2021",
- украино-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
- украино-польских учениях "Три Мечи - 2021",
- украино-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".
Документ содержит план участия украинских военных в 17 учениях за пределами Украины.
- Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году.
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