Зеленский разрешил иностранным войскам прибывать в 2021 году в Украину

Об этом сообщил Офис президента .

В этом году в Украине планируется проведение 8 военных учений. К участию в этих обучения планируется привлечь около 11 тыс. иностранных военных. Речь идет о:

украино-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",

украино-британских учениях "Казак Мейс - 2021",

украино-американских учениях "Си Бриз - 2021",

украино-румынских учениях "Риверайна - 2021",

украино-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",

украино-польских учениях "Три Мечи - 2021",

украино-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

Документ содержит план участия украинских военных в 17 учениях за пределами Украины.

Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году.