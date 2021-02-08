 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский разрешил иностранным войскам прибывать в 2021 году в Украину

Зеленский разрешил иностранным войскам прибывать в 2021 году в Украину


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году

Об этом сообщил Офис президента .

В этом году в Украине планируется проведение 8 военных учений. К участию в этих обучения планируется привлечь около 11 тыс. иностранных военных. Речь идет о:

  • украино-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
  • украино-британских учениях "Казак Мейс - 2021",
  • украино-американских учениях "Си Бриз - 2021",
  • украино-румынских учениях "Риверайна - 2021",
  • украино-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
  • украино-польских учениях "Три Мечи - 2021",
  • украино-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

Документ содержит план участия украинских военных в 17 учениях за пределами Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать