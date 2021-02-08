YouTube заблокировал разговор Навального с его вероятным отравителем из ФСБ за "нарушение авторских прав"
8 февраля, 2021, 16:07
YouTube заблокировал запись телефонного разговора российского оппозиционера Алексея Навального с предполагаемым сотрудником Института криминалистики ФСБ России Константином Кудрявцевым, которого Навальный называет причастным к своему отравлению
Видео заблокировано на YouTube за нарушение авторских прав, сообщает Настоящее время.
На баннере к удаленному видео указана американская корпорация ViacomCBS, в которую входят Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.
Как сообщает Настоящее время, по некоторым американскими IP видео доступно.
- Напомним, в конце прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что сумел дозвониться до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который причастен к его отравлению "Новичком".
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