Я лев, а он гиена, - Лопес набросился на Ломаченко

8 февраля, 2021, 15:29

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает себя львом, а Василия Ломаченко гиеной

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Теофимо Лопеса - он становится лицом бокса.

"Мой следующий бой будет с фанатами, я заслужил это. Я был бы рад сделать бои против Хейни, Ломаченко, Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса. Но вы не заслужили этого шанса. Мне очень жаль, господа, если вы не понимаете почему. Так это работает. Есть только один король. Это настоящий переворот. Мы становимся лицом бокса. Вот почему я остаюсь голодным, как и эти ребята. Я - лев, а они - гиены ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.

4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко .

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