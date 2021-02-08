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Espreso.tvСпортЯ лев, а он гиена, - Лопес набросился на Ломаченко

Я лев, а он гиена, - Лопес набросился на Ломаченко


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает себя львом, а Василия Ломаченко гиеной

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Теофимо Лопеса - он становится лицом бокса.

"Мой следующий бой будет с фанатами, я заслужил это. Я был бы рад сделать бои против Хейни, Ломаченко, Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса. Но вы не заслужили этого шанса. Мне очень жаль, господа, если вы не понимаете почему. Так это работает. Есть только один король. Это настоящий переворот. Мы становимся лицом бокса. Вот почему я остаюсь голодным, как и эти ребята. Я - лев, а они - гиены ", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

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