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Espreso.tvСпортВозраст такой, что нельзя сидеть, - чемпион мира рассказал, почему перешел из "Динамо" в "Ворсклу"

Возраст такой, что нельзя сидеть, - чемпион мира рассказал, почему перешел из "Динамо" в "Ворсклу"


фото: Getty Images
Украинский полузащитник Георгий Цитаишвили хочет больше времени проводить на футбольном поле, поэтому и перешел в полтавскую "Ворсклу"

Об этом сообщает Sportarena .

По словам Цитаишвили, он в таком возрасте, что нельзя сидеть на скамейке запасных.

"Возраст такой уж пришел, что нельзя сидеть. Хотел идти чуть раньше, но когда узнал, что приходит мистер, решил остаться. Я не жалею, что остался, многое узнал, надеюсь, что еще узнаю. Ты, вроде, думаешь, уже прошел академию, понимаешь немного в футболе. Но когда пришел Луческу, ты понимаешь, что вообще ничего не знаешь. Это большой опыт для молодого игрока, хотелось бы еще поиграть при нем", - высказался Цитаишвили.

20-летний Георгий Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

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