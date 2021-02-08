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ВОЗ опровергла связь между бесплодием и вакцинами от коронавируса


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи о связи между вакцинацией от COVID-19 и бесплодием

Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

"Вакцины, которые мы применяем, не могут вызвать бесплодия. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сообщила она.

По ее словам, не существует вакцины, которая вызывает бесплодие.

О'Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины способны приводить к изменению ДНК у человека.

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