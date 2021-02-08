ВОЗ опровергла связь между бесплодием и вакцинами от коронавируса
8 февраля, 2021, 09:59
Во Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи о связи между вакцинацией от COVID-19 и бесплодием
Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.
"Вакцины, которые мы применяем, не могут вызвать бесплодия. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сообщила она.
По ее словам, не существует вакцины, которая вызывает бесплодие.
О'Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины способны приводить к изменению ДНК у человека.
Dr @Kate_L_OBrien busts some # COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️ # ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти