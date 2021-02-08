Вовка во второй раз позволили принудительно доставить в суд, - ЦПК
8 февраля, 2021, 17:20
Высший антикоррупционный суд во второй раз позволил принудительно доставить в суд голову ОАСК Вовка, сообщили в Центре противодействия коррупции
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Сторона обвинения ходатайствует о повторном приводе Вовка в суд. Прокурор сказал, что судья знал о судебном заседании, но без уважительной причины не явился в суд.
Судья ВАКС Андрей Бицюк позволил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд.
Следующий привод попытаются осуществить во вторник, 16 февраля.
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Напомним, что главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения , потому что не смогли найти.
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