Во Львовской области мужчина из ружья ранил двух участников драки

8 февраля, 2021, 15:33

7 февраля в одном из сел на Турковщине во время драки двое мужчин получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Как установили правоохранители, во время конфликта 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки - жителей соседнего села возрастом 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.

Злоумышленника правоохранители задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Возбуждено дело по ч.2 ст.15 п.1, п.7 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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