Во Львове горел трамвай, возгорание произошло в кабине водителя
Об этом сообщает ЛКП "Львовэлектротранс", передает "Еспресо.Захид ".
"На трамвайном маршруте №2 (вагон 1123) произошло возгорание в кабине водителя. По предварительной информации, в кабине водителя занялся высоковольтный щит", - говорится в сообщении.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, работники технического отдела и службы безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс".
"Возгорание в течение нескольких минут было ликвидировано, вагон оттранспортировали в депо. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту происшествия в ЛКП назначено служебное расследование для установления причин поломки", - отмечает пресс-служба.
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