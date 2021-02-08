Во Львове горел трамвай, возгорание произошло в кабине водителя

8 февраля, 2021, 22:22

Вечером 8 февраля на ул. Коперника во Львове загорелся трамвай

Об этом сообщает ЛКП "Львовэлектротранс", передает "Еспресо.Захид ".

"На трамвайном маршруте №2 (вагон 1123) произошло возгорание в кабине водителя. По предварительной информации, в кабине водителя занялся высоковольтный щит", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, работники технического отдела и службы безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс".

"Возгорание в течение нескольких минут было ликвидировано, вагон оттранспортировали в депо. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту происшествия в ЛКП назначено служебное расследование для установления причин поломки", - отмечает пресс-служба.