В Запорожье нашли мертвым военнослужащего из Харькова
8 февраля, 2021, 10:45
В центре Запорожья возле общежития было обнаружено тело военнослужащего из Харькова
Об этом Укринформу сообщила пресс-офицер Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская.
"6 февраля в 11:29 в отдел полиции № 1 (Вознесеновский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в Запорожье, на улице Независимой Украины, возле общежития обнаружен труп мужчины 1996 года рождения. Мужчина зарегистрирован в г. Харькове, проходил срочную службу в в/ч-А1978, пожарный", - отметила она.
Следов насильственной смерти не обнаружили. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти