В Запорожье нашли мертвым военнослужащего из Харькова

8 февраля, 2021, 10:45

В центре Запорожья возле общежития было обнаружено тело военнослужащего из Харькова

Об этом Укринформу сообщила пресс-офицер Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская.

"6 февраля в 11:29 в отдел полиции № 1 (Вознесеновский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в Запорожье, на улице Независимой Украины, возле общежития обнаружен труп мужчины 1996 года рождения. Мужчина зарегистрирован в г. Харькове, проходил срочную службу в в/ч-А1978, пожарный", - отметила она.

Следов насильственной смерти не обнаружили. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Умышленное убийство".