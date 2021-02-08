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Espreso.tvОбществоВ ряде стран Европы выпал цветной снег: метеорологи объяснили почему

В ряде стран Европы выпал цветной снег: метеорологи объяснили почему


фото: reuters
В странах ЕС в выходные выпал цветной снег

Об этом сообщает Радио Свобода.

Таким снегом засыпало Чехию, Словакию, испанские Пиренеи, Францию, Швейцарию, австрийский Тироль.

Как сообщил Словацкий гидрометеорологический институт, розовая пыль из Сахары достигла территорий стран в юго-западном воздушном потоке.

"Над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, которые благодаря южному воздушному потоку достигли старого континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки, и на снегу их хорошо видно", - пояснила метеоролог Дагмар Гонсова.

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