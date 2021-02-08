В России заочно арестовали украинского спонсора Фонда Навального

8 февраля, 2021, 14:10

В России Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко

По данным Следственного комитета России, он финансово поддерживал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинську.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Александра Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала Софинская.

Ранее, 30 января, СКР выдвинул Хоменко заочное обвинение по трем эпизодам совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИДов ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Эдгар Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.