В Нацсовете обещают и в дальнейшем следить за тем, что делают на каналах Медведчука

8 февраля, 2021, 21:29

Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения Валентин Коваль обещает, что будет и в дальнейшем отслеживаться активность телеканалов из пула Виктора Медведчука

Об этом сообщает "Украина 24" .

"Во-первых, вопрос свободы слова, который постоянно пытаются нарушать, - это не главный вопрос в этой ситуации. Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В этом случае у нас была ситуация, когда три довольно сильных телеканала выражали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством ", - рассказал он.

Коваль рассказал, что означает прекращение деятельности телеканалов и что с ними будет дальше.

"Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, г Козака. Мы должны не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого в СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность. Это решение коснулось каналов только потому, что они являются частью его активности", - сказал он.

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Коваль пояснил, что на этой неделе будет очередное заседание Нацсовета, на котором будут рассматривать нарушения, которые были у этих каналов в последнее время.

"Мы не считаем, что прекращение их вещания приведет к тому, что мы забудем о них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только в 2020 году было более 20 санкций против этих трех каналов ", - добавил он.