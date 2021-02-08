В Марокко ливень затопил подпольный цех: более 20 погибших

8 февраля, 2021, 16:29

В Марокко в результате сильного дождя погибли по меньшей мере 24 человека, работавших на подпольном производстве в подвале частного дома

Об этом сообщило государственное информационное агентство MAP со ссылкой на свои источники.

Сильный дождь, обрушившийся на портовый город Танжер, затопил подпольную текстильную мастерскую в частном доме.

Спасатели вытащили 24 тела погибших и спасли 10 человек, которые были доставлены в больницу.

Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств этой трагедии.

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