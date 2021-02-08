В Хмельницкой области на сельхозпредприятии погиб человек, еще двое получили травмы
8 февраля, 2021, 08:12
В воскресенье, 7 февраля, в с. Поляхова, Теофипольского района Хмельницкой области, на сельскохозяйственном предприятии погиб человек, еще двое получили травмы
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 12:40. Спасателям сообщили, что на предприятии произошел сдвиг в силосной яме, есть пострадавшие.
На момент прибытия спасателей в месте обвала находились три человека. Сотрудники ГСЧС оперативно достали пострадавших из-под завала и передали медикам.
В результате инцидента двое граждан 1960 г. р. и 1964 г. р. получили травмы, мужчина 1986 г. р. погиб на месте.
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