В Хмельницкой области на сельхозпредприятии погиб человек, еще двое получили травмы

8 февраля, 2021, 08:12

В воскресенье, 7 февраля, в с. Поляхова, Теофипольского района Хмельницкой области, на сельскохозяйственном предприятии погиб человек, еще двое получили травмы

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 12:40. Спасателям сообщили, что на предприятии произошел сдвиг в силосной яме, есть пострадавшие.

На момент прибытия спасателей в месте обвала находились три человека. Сотрудники ГСЧС оперативно достали пострадавших из-под завала и передали медикам.

В результате инцидента двое граждан 1960 г. р. и 1964 г. р. получили травмы, мужчина 1986 г. р. погиб на месте.

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