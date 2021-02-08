В Европарламенте собирают подписи за отставку Борреля после его визита в Москву

8 февраля, 2021, 10:42

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас в понедельник передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, "если он сам до этого не уволится"

Об этом пишет издание Postimees.

Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил позже до понедельника дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.

"В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей", - сказал Террас в воскресенье вечером.

Он не захотел прогнозировать, сколько подписей удастся получить. "Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимают, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас .

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В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита было "вакцина".

Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

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