В Британии 200 ученых подозревают в передаче военных технологий Китаю, - СМИ

8 февраля, 2021, 14:04

В Великобритании начали следствие против 200 ученых, которые могут быть причастны к передаче Китаю информации о военных технологиях

Об этом со ссылкой на анонимные источники в британском правительстве сообщает издание The Times.

К сливу данных о передовых разработках военных технологий в сфере самолетостроения, ракет и кибернетического оружия в КНР могут быть причастны около 200 ученых из 12 университетов Великобритании.

Исследователям инкриминируют "непреднамеренную" передачу информации о технологиях двойного применения из-за особенностей коммерческих соглашений о сотрудничестве, которые они заключали с китайскими частными компаниями, университетами и исследовательскими центрами.

Несмотря на то что слив информации в Китай происходил "нечаянно", подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы за участие в шпионской схеме. Сейчас идет процесс официального сообщения о подозрении фигурантам дела. Степень вины каждого исследователя будет определяться индивидуально в ходе следственных действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb