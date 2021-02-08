В Британии 200 ученых подозревают в передаче военных технологий Китаю, - СМИ
Об этом со ссылкой на анонимные источники в британском правительстве сообщает издание The Times.
К сливу данных о передовых разработках военных технологий в сфере самолетостроения, ракет и кибернетического оружия в КНР могут быть причастны около 200 ученых из 12 университетов Великобритании.
Исследователям инкриминируют "непреднамеренную" передачу информации о технологиях двойного применения из-за особенностей коммерческих соглашений о сотрудничестве, которые они заключали с китайскими частными компаниями, университетами и исследовательскими центрами.
Несмотря на то что слив информации в Китай происходил "нечаянно", подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы за участие в шпионской схеме. Сейчас идет процесс официального сообщения о подозрении фигурантам дела. Степень вины каждого исследователя будет определяться индивидуально в ходе следственных действий.
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