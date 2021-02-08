В больнице Днипра рассказали о состоянии военнослужащего, который подорвался 6 февраля у Новомихайловки

8 февраля, 2021, 14:35

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова спасают 25-летнего раненого с минно-взрывной травмой, которую он получил 6 февраля

Об этом сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Сергей Рыженко сообщил, что 25-летний Илья родом из Никополя, получил ранение 6 февраля около 17:00. Его эвакуировали авиацией из мобильного госпиталя.

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По словам Рыженко, у раненого сотрясение головного мозга, перелом стенок гайморовых пазух, костей лицевой части черепа, ожоги лица и шеи второй степени (8% поверхности тела), ожоги верхних дыхательных путей, множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких. Ему удалили осколки из глаз.

Состояние раненого остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.