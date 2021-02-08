Украинский космический центр показал наращивание Россией военного присутствия в оккупированном Крыму. ФОТО

8 февраля, 2021, 12:38

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала оккупации со стороны РФ

Об этом сообщают Крым.Реалии.

На одном из фото зафиксирован поселок Новоозерное. В конца 2020 года здесь фактически посреди степи, появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году там были развалившиеся коровники.

"Это база хранения на случай войны. Например, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать, и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и т.п.", - пояснил он.

Согласно снимкам из космоса недавно в Керчи появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.

Вблизи Севастополя российская армия построила начиная с 2016 года радиотехническую станцию с десятком спутниковых антенн-"тарелок".

Специалисты утверждают, что Россия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое с начала аннексии.

Военная база хранения вблизи поселка Новоозерное