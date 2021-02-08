Украинский фильм "Стоп-земля" покажут в конкурсной программе Берлинале

8 февраля, 2021, 19:17

Мировая премьера фильма "Стоп-Земля" состоится в начале марта на Берлинале в программе Generation 14plus

Об этом сообщает пресс-служба Госкино .

Игровую ленту "Стоп-земля", которая рассказывает историю шестнадцатилетней старшеклассницы, взяли в конкурсную программу 71-го Берлинского кинофестиваля.

В Украине картина выйдет в прокат во второй половине 2021 года.

режиссером и сценаристкой фильма выступила Екатерина Горностай.

"За время подготовки к фильму я познакомилась с парой сотен людей в возрасте от 14 до 18 лет. Как-то не хочется называть их словом "дети". Потому собственно разница между взрослым человеком и ребенком небольшая - это бурная внутреннего состояния, чрезмерная чувствительность к внешней и наличие происходящих с тобой впервые в жизни ", - отметила режиссер.

В новом фильме играют не профессиональные актеры-подростки.

"Они (подростки, - Ред.) очень сильно улавливают даже малейшую фальшь, с ними нужно быть только честным и откровенным в ответ. ...А еще - они очень сильно любят. Такое количество любви, циркулирующей на площадке и в подготовке, я не ожидала почувствовать. И я очень надеюсь, это будет ощутимо и с экрана ", - рассказала Горностай.

Ранее лента "Стоп-Земля" получила награду Connecting Cottbus в Германии за лучший питчинг и продюсерство.Також картину назвали одной из лучших в питчинг индустриальной секции на Одесском международном кинофестивале в 2017 году.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо