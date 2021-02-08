Украинские порты существенно ограничили работу из-за непогоды

8 февраля, 2021, 10:30

По состоянию на утро 8 февраля порты Украины ограничили работу из-за непогоды

Об этом сообщила пресс-служба администрации морских портов Украины (АМПУ).

По информации диспетчерской службы, по состоянию на 8:00 8 февраля порты работают.

В то же время в порту Черноморск ограничена лоцманская проводка и грузовые операции из-за ветра. В портах Николаев, Ольвия, Рени - ограничены грузовые операции с зерном из-за дождя и тумана, а в портах Южный и Одесса - лоцманская проводка из-за ветра.

В пресс-службе отметили, что каналы устья Быстрое, Бугско-Днепровско-Лиманский (БДЛК) и Херсонский морской (ХМК) работают.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb