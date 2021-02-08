Украинцы из ОРДЛО и Крыма смогут привиться от COVID-19 в третьей очереди вакцинации, - Ляшко
Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает УП.
"Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа", - сказал он.
Он заявил, что для них будет действовать такая же система записи. Через сайт они должны знать, где и когда они могут сделать прививку.
Читайте также: Украинцы из ОРДЛО могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории, - Ляшко
"Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 ...+8 °С, поскольку их дольше могут держать в холодильниках на пунктах прививки", - добавил Ляшко.
По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий запланировано на апрель 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти