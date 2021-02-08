Украинцы из ОРДЛО и Крыма смогут привиться от COVID-19 в третьей очереди вакцинации, - Ляшко

8 февраля, 2021, 13:55

Украинцы с временно оккупированных территорий, смогут сделать прививку от COVID-19 на третьем этапе вакцинации.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает УП.

"Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа", - сказал он.

Он заявил, что для них будет действовать такая же система записи. Через сайт они должны знать, где и когда они могут сделать прививку.

Читайте также: Украинцы из ОРДЛО могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории, - Ляшко

"Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 ...+8 °С, поскольку их дольше могут держать в холодильниках на пунктах прививки", - добавил Ляшко.

По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий запланировано на апрель 2021 года.