Twitter предоставил статус "официального" аккаунту МИДа России в оккупированном Крыму
8 февраля, 2021, 08:17
Соцсеть Twiiter предоставила официальный статус аккаунта диппредставительства Министерству иностранных дел РФ в оккупированном Симферополе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье на аккаунте появилась отметка, которая означает, что профиль является верифицированным и официальным.
Сам профиль открыт в марте 2015 года, то есть через год после аннексии полуострова.
Украинский сегмент сети отреагировал на верификацию профиля. В топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine.
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