8 февраля, 2021, 08:17

Соцсеть Twiiter предоставила официальный статус аккаунта диппредставительства Министерству иностранных дел РФ в оккупированном Симферополе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье на аккаунте появилась отметка, которая означает, что профиль является верифицированным и официальным.

Сам профиль открыт в марте 2015 года, то есть через год после аннексии полуострова.

Украинский сегмент сети отреагировал на верификацию профиля. В топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine.