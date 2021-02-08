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Espreso.tvОбществоTwitter предоставил статус "официального" аккаунту МИДа России в оккупированном Крыму

Twitter предоставил статус "официального" аккаунту МИДа России в оккупированном Крыму

Соцсеть Twiiter предоставила официальный статус аккаунта диппредставительства Министерству иностранных дел РФ в оккупированном Симферополе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье на аккаунте появилась отметка, которая означает, что профиль является верифицированным и официальным.

Сам профиль открыт в марте 2015 года, то есть через год после аннексии полуострова.

Украинский сегмент сети отреагировал на верификацию профиля. В топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine.

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