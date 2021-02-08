Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, со стороны Объединенных сил - один раненый
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Новомихайловки захватчики обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и прицельно из снайперского оружия, в результате чего один боец Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказали медицинскую помощь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 россияне стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Неподалеку от Луганского оккупанты провели дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.
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