Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, со стороны Объединенных сил - один раненый

8 февраля, 2021, 07:44

В воскресенье, 7 февраля, российские военные в зоне проведения Операции объединенных сил четыре раза нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Новомихайловки захватчики обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и прицельно из снайперского оружия, в результате чего один боец Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказали медицинскую помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 россияне стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку от Луганского оккупанты провели дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

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