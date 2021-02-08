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Espreso.tvМирСтроительство "Северного потока-2" в водах Дании планируют завершить до конца апреля

Строительство "Северного потока-2" в водах Дании планируют завершить до конца апреля

"Северный поток-2" планируют достроить в водах Дании до конца апреля

Об этом сообщило агентство Reuters .

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании до конца апреля.

В водах Дании нужно проложить около 120 км газопровода. После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось.

  • Ранее сообщалось, что проект трубопровода "Северный поток-2" может остановить новое правительство Германии во главе с новым канцлером, который сменит нынешнего Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов.

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