Строительство "Северного потока-2" в водах Дании планируют завершить до конца апреля

Об этом сообщило агентство Reuters .

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в водах Дании до конца апреля.

В водах Дании нужно проложить около 120 км газопровода. После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании уже началось.

Ранее сообщалось, что проект трубопровода "Северный поток-2" может остановить новое правительство Германии во главе с новым канцлером, который сменит нынешнего Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов.

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