США вернутся в Совет ООН по правам человека, откуда вывел страну Трамп, - AP
8 февраля, 2021, 08:49
Администрация президента США Джо Байдена 8 февраля должна объявить о возобновлении участия в Совете ООН по правам человека
Об этом сообщает Associated Press.
"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет издание.
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