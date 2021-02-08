 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСША вернутся в Совет ООН по правам человека, откуда вывел страну Трамп, - AP

США вернутся в Совет ООН по правам человека, откуда вывел страну Трамп, - AP

Администрация президента США Джо Байдена 8 февраля должна объявить о возобновлении участия в Совете ООН по правам человека

Об этом сообщает Associated Press.

"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет издание.

Читайте также: Байден вернул США в ВОЗ и Парижское климатическое соглашение

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2021 понедельник

7 февраля, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать