США предоставят Украине холодильники для хранения COVID-вакцины Pfizer

Об этом рассказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии "Общественном".

"Недавно мы решили помочь Украине организовать систему транспортировки для распределения вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур. Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место, она оставалась в безопасности", - рассказала Квин .

Она добавила, что именно это позволило Украине оказаться среди стран, которые первыми получат COVID-вакцину от COVAX. Она добавила, что США продолжат сотрудничество с Украиной.

Вакцину от коронавируса компании Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов, а ее транспортировка должна происходить по системе "холодной цепи": после прибытия в страну из грузовика-рефрижератора вакцину доставят в центр хранения, откуда потом ее в пакетах с сухим льдом будут развозить в центры вакцинации.

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