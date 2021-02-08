SpaceX выведет на орбиту новый космический телескоп

8 февраля, 2021, 10:34

Компания американского разработчика Илона Маска SpaceX выиграла контракт с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) на запуск нового космического телескопа SPHEREx

Он будет изучать далекие галактики, расширение Вселенной и искать биогенные молекулы, сообщили на сайте агентства.

NASA планирует запустить телескоп в июне 2024 года. Отправить его на орбиту сможет ракета компании SpaceX - Falcon 9 с космического стартового комплекса на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Общая стоимость запуска SPHEREx составит примерно 98,8 миллиона долларов.

Астрофизическая миссия SPHEREx запланирована на два года. За это время исследователи хотят с помощью телескопа впервые в мире создать карту спектрометрии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне.

Методом спектрометрии ученые разделят ближний инфракрасный свет на отдельные длины волн или цвета - как призма разбивает солнечный свет на составляющие его цвета.

Такое исследование может показать, из чего состоит объект, так как некоторые химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволяет определить расстояние объекта до Земли, поэтому карта будет трехмерной.

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Кроме того, телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни в регионах, где из газа и пыли рождаются звезды, а также диски вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты.

В NASA надеются во время миссии собрать данные о более 300 млн галактик, а также о более 100 млн звезд в галактике Млечный Путь.

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