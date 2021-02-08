Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации

8 февраля, 2021, 15:26

Авиакомпания Ryanair позволила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета

Об этом сообщает avianews.

Согласно сообщению, авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, в то время как раньше это можно было сделать за 48 часов.

Отмечается, что новые правила действуют для новых бронирований, сделанных с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.

При этом время закрытия регистрации осталось то же - за 2 часа до времени вылета по расписанию.

В издании отметили, что если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.

Ryanair требует от большинства пассажиров проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон, иначе будут сниматься значительные сборы. Так, сбор за регистрацию на месте в аэропорту составляет 55 евро за каждого пассажира. Если пассажир зарегистрировался через интернет, но не сохранил посадочный талон, его выдача в аэропорту стоит 20 евро.

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