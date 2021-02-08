Ryanair изменил условия бесплатной онлайн-регистрации
Об этом сообщает avianews.
Согласно сообщению, авиакомпания разрешила регистрироваться онлайн пассажирам, которые не оплатили выбор места, за 24 часа до вылета, в то время как раньше это можно было сделать за 48 часов.
Отмечается, что новые правила действуют для новых бронирований, сделанных с 28 января 2021 года. Для старых бронирований действуют старые правила, когда регистрация открывается за 48 часов до вылета.
При этом время закрытия регистрации осталось то же - за 2 часа до времени вылета по расписанию.
В издании отметили, что если пассажир купил билет с включенным выбором места или оплатил место заранее, он сможет зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.
Ryanair требует от большинства пассажиров проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон, иначе будут сниматься значительные сборы. Так, сбор за регистрацию на месте в аэропорту составляет 55 евро за каждого пассажира. Если пассажир зарегистрировался через интернет, но не сохранил посадочный талон, его выдача в аэропорту стоит 20 евро.
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