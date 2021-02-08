Решил "покататься": в Киеве работник СТО угнал Lexus и попал в ДТП

8 февраля, 2021, 17:39

В столице работники СТО угнал машину Lexus, но во время поездки не справился с управлением и попал в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, владелец оставил автомобиль Lexus на несколько дней для химчистки, а работник станции этим воспользовался.

"Он взял авто "покататься", но во время поездки не справился с управлением и попал в ДТП. За незаконное завладение транспортным средством начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

По спецлинии 102 позвонили работники АЗС, расположенном на Харьковском шоссе в сторону Борисполя, и сообщили о дорожно-транспортном происшествии. На место происшествия очередной направил наряд патрульной полиции.

Как установили патрульные, водитель не справился с управлением транспортного средства и выехал с трассы. При составлении административных материалов правоохранители выяснили, что автомобиль правонарушителю не принадлежит. Патрульные сообщили о выявленных обстоятельствах владельцу Lexus.

По словам следователя Голосеевского управления полиции Дениса Залевского, фигурант работает на станции технического обслуживания автомобилей, что на проспекте Науки, где владелец оставил свое транспортное средство на несколько дней: "Злоумышленник решил "покататься" по ночной трассе, взял чужое авто и попал в дорожно транспорта аварий. Патрульные составили в отношении правонарушителя соответствующие административные материли, а мы задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1985 года рождения ".

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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