Рассмотрения иска Тупицкого по сути еще не было, - КСУ о недопуске в здание отстраненного главы суда

8 февраля, 2021, 21:55

Окружной административный суд Киева отказал главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в обеспечении иска к Управлению госохраны, однако рассмотрения иска по существу еще не было

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Окружний административний суд Киева 8 февраля рассмотрел только заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий Главы Конституцийного Суда. В открытом судебном заседании ОАСК постановил - отказать в его удовлетворении", - заявили в суде.

В то же время отмечается, что иск Тупицкого к УГО относительно недопуска его к исполнению полномочий по сути ОАСК не рассматривал. Подготовительное заседание назначено на 24 февраля 2021 года.

Сегодня, 8 февраля, рядом СМИ некорректно предоставлена информация о якобы отказе в удовлетворении иска Главы КСУ к УГО .... Опубликовано Конституционный Суд Украины - официальная страница понедельника, 8 Февраль 2021