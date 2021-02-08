Рассмотрения иска Тупицкого по сути еще не было, - КСУ о недопуске в здание отстраненного главы суда
8 февраля, 2021, 21:55
Окружной административный суд Киева отказал главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в обеспечении иска к Управлению госохраны, однако рассмотрения иска по существу еще не было
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Окружний административний суд Киева 8 февраля рассмотрел только заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий Главы Конституцийного Суда. В открытом судебном заседании ОАСК постановил - отказать в его удовлетворении", - заявили в суде.
В то же время отмечается, что иск Тупицкого к УГО относительно недопуска его к исполнению полномочий по сути ОАСК не рассматривал. Подготовительное заседание назначено на 24 февраля 2021 года.
Сегодня, 8 февраля, рядом СМИ некорректно предоставлена информация о якобы отказе в удовлетворении иска Главы КСУ к УГО ....Опубликовано Конституционный Суд Украины - официальная страница понедельника, 8 Февраль 2021
- Ранее ОАСК сообщил, что 8 февраля рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска против УГО и пришел к выводу , что глава КС не предоставил надлежащих доказательств того, что его права каким-либо образом нарушаются до принятия решения по этому иску.
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