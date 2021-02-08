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Espreso.tvОбщество"Россия постепенно отрывается от Европы": главный дипломат ЕС Боррель подвел итоги своего визита в РФ

"Россия постепенно отрывается от Европы": главный дипломат ЕС Боррель подвел итоги своего визита в РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не показывает готовности к диалогу

Об этом он написал в Twitter.

"Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для конструктивного диалога с ЕС. Это печально, и нам придется делать выводы", - отметил представитель ЕС.

Боррель добавил: месседжи властей РФ во время визита подтвердили, что Европа и Россия движутся в разные стороны.

Укринформ передает, что в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности он написал: "Иногда дискуссия с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призвал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на него".

Боррель отметил, что высылка трех дипломатов свидетельствует о том, что "российские власти не хотела воспользоваться возможностью для конструктивного диалога с ЕС".

"Похоже, что Россия постепенно отрывается от Европы", - добавил дипломат

Верховный представитель ЕС сообщил, что обсудит эти вопросы с руководителями МИДов стран Евросоюза.

"Государствам-членам предстоит принимать решения о дальнейших шагах. И да, они могут включать санкции", - подчеркнул Боррель.

  • Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс раскритиковала верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его визит в Россию.

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