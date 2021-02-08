"Россия постепенно отрывается от Европы": главный дипломат ЕС Боррель подвел итоги своего визита в РФ
Об этом он написал в Twitter.
"Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для конструктивного диалога с ЕС. Это печально, и нам придется делать выводы", - отметил представитель ЕС.
Боррель добавил: месседжи властей РФ во время визита подтвердили, что Европа и Россия движутся в разные стороны.
My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021
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Укринформ передает, что в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности он написал: "Иногда дискуссия с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призвал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на него".
Боррель отметил, что высылка трех дипломатов свидетельствует о том, что "российские власти не хотела воспользоваться возможностью для конструктивного диалога с ЕС".
"Похоже, что Россия постепенно отрывается от Европы", - добавил дипломат
Верховный представитель ЕС сообщил, что обсудит эти вопросы с руководителями МИДов стран Евросоюза.
"Государствам-членам предстоит принимать решения о дальнейших шагах. И да, они могут включать санкции", - подчеркнул Боррель.
- Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс раскритиковала верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его визит в Россию.
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