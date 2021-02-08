"Растерялась": в Киеве водительница после одного ДТП создала другое

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Необычное автопроисшествие оформили сегодня патрульные на пересечении улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции произошла незначительная ДТП между двумя автомобилями Toyota. После происшествия водитель Toyota, которая двигалась позади, села за руль и совершил наезд на переднее транспортное средство. В результате второго ДТП кроме автомобилей Toyota механические повреждения получили также Lexus и Chevrolet ", - говорится в сообщении.

Свои действия женщина объяснила тем, что после первой ДТП переволновалась и растерялась. На нее инспекторы оформили два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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