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Espreso.tvОбщество"По сравнению со многими странами": Зеленский заявил, что в Украине смертность от COVID-19 самая низкая

"По сравнению со многими странами": Зеленский заявил, что в Украине смертность от COVID-19 самая низкая

8 февраля президент Владимир Зеленский принял участие в форуме, где, в частности, заявил, что с вакцинированных от коронавируса будут снимать ограничения, только не указал какие

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30", передает Еспресо.TV.

Зеленский пообещал, что с вакцинированных от коронавируса украинцев "будут снимать ограничения. Также он пообещал отменить карантин для тех, кто уже переболел.

"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные, - ред.) для людей, которые вакцинируются или переболели COVID-19", - сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что в Украине смертность от коронавируса "одна из самых низких в мире".

Зеленский заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 властям пришлось пойти на непопулярный шаг и ввести карантин.

"Жесткий карантин, который оказался эффективным", - подчеркнул он.

Зеленский пожаловался, что все действия правительства постоянно критиковали различные политические партии, чтобы "заработать политические и электоральные дивиденды".

"Было вмешательство и политиков. Различные партии, различные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможность заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, популизма, саботажа. И все это никак не помогало в преодолении COVID-19. Однако наши действия оказались правильными. В Украине самая низкая смертность от COVID-19 по сравнению со многими странами мира и странами Европы. Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, которые действовали в январе (2021), были, я считаю, достаточно либеральными", - добавил он.


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