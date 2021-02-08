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"Мы должны поддержать Украину": преемник Меркель о вступлении в ЕС


фото: Reuters
Лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.

Напомним, что Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавив партию после внутрипартийного голосования, он стал одним из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ.

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