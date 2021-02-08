"Мы должны поддержать Украину": преемник Меркель о вступлении в ЕС
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.
Напомним, что Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавив партию после внутрипартийного голосования, он стал одним из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ.
Breaking! ️- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021
Лидер ХДС Армин Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставления Украине европейской перспективы! ️
Должна ли Украина стать членом ЕС?
"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу"
Браво
Danke @ArminLaschet pic.twitter.com/Hr9439tsP5
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти