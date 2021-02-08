"Меркель знает, что это только до выборов": "Северный поток - 2" может остановить новое правительство Германии - Bloomberg

8 февраля, 2021, 10:55

Проект трубопровода "Северный поток - 2" может остановить новое правительство Германии во главе с новым канцлером, который сменит нынешнего Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что остановки реализации "Северного потока -2" хочет треть левоцентристских партий Германии. К этому же стремятся и некоторые христианские демократы.

"Меркель знает, что "Северный поток - 2" продлится только до федеральных выборов в сентябре", - пишет Bloomberg.

При этом канцлер осознает, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, пишет издание. Меркель уйдет, и ожидается, что ХДС останется при власти, но на этот раз в партнерстве с "Зелеными", которые выступают резко против "Северного потока - 2".

Читайте также: В немецком Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток - 2"

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - пишет Bloomberg.

6 февраля Россия возобновила прокладку труб "Северного потока - 2" в Дании через 413 дней после его остановки из-за санкций США.