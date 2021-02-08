"Где движение вперед?": Кулеба заявил, что хочет видеть шаги НАТО относительно членства Украины в альянсе

8 февраля, 2021, 14:54

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела бы видеть шаги НАТО для членства страны в альянсе

Об этом Кулеба сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В 2008 году нам было дано четкое, изложенное на бумаге обещание, что мы будем членами НАТО. Было дано четкое указание министром иностранных дел НАТО выработать предоставление Украине Плана действий относительно членства", - сказал он.

Министр добавил, что благодаря системной работе вице-премьера был принят проект указа президента о национальной программе.

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"Мы хотим от НАТО тоже видеть развитие их позиции. Мы благодарны за то, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями, но все-таки этот вопрос лежит за пределами решения в Бухаресте. 13 лет прошло, поэтому возникает вопрос: почему, где движение вперед?", - сказал Кулеба.