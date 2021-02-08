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Espreso.tvСпорт"Динамо" уничтожило БАТЭ в последнем матче на сборах в Турции

"Динамо" уничтожило БАТЭ в последнем матче на сборах в Турции


фото: fcdynamo.kiev.ua
В контрольном матче на зимних сборах в Турции киевское "Динамо" победило белорусский БАТЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 5:2. За "Динамо" отличились Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Миккель Дуелунд и Жерсон Родригес.

13 февраля "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика" в 14-м туре Украинской премьер-лиги. Чемпионат Украины возобновляется после зимнего перерыва.

контрольный матч

5 февраля

"Динамо" - БАТЭ 5:2

Голы: Цыганков, 7, Де Пена, 20 Копитович, 24 (аг), Дуелунд, 85, Родригес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86

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