"Динамо" уничтожило БАТЭ в последнем матче на сборах в Турции
8 февраля, 2021, 13:54
В контрольном матче на зимних сборах в Турции киевское "Динамо" победило белорусский БАТЭ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 5:2. За "Динамо" отличились Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Миккель Дуелунд и Жерсон Родригес.
13 февраля "Динамо" сыграет против донецкого "Олимпика" в 14-м туре Украинской премьер-лиги. Чемпионат Украины возобновляется после зимнего перерыва.
контрольный матч
5 февраля
"Динамо" - БАТЭ 5:2
Голы: Цыганков, 7, Де Пена, 20 Копитович, 24 (аг), Дуелунд, 85, Родригес, 88 - Умаров, 79, Сорока, 86
- 4 февраля в параллельном матче полтавская "Ворскла" победила черногорскую "Зету" .
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