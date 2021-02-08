"Бавария" уверенно победила "Аль-Ахли" и вышла в финал клубного чемпионата мира

8 февраля, 2021, 22:02

В полуфинале клубного чемпионата мира мюнхенская "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 2: 0. Дубль во встрече сделал польский форвард Роберт Левандовски, который отличился на 17-й и 86-й минутах.

В финале клубного чемпионата мира "Бавария" сыграет против мексиканского "УАНЛ Тигрес", матч состоится 11 февраля.

Клубный чемпионат мира

Полуфинал

8 февраля

"Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария" (Германия) 0: 2

Голы: Левандовски, 17, 86

24 января польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил 500-й гол в карьере.