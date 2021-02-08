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Espreso.tvСпорт"Бавария" уверенно победила "Аль-Ахли" и вышла в финал клубного чемпионата мира

"Бавария" уверенно победила "Аль-Ахли" и вышла в финал клубного чемпионата мира


фото: Getty Images
В полуфинале клубного чемпионата мира мюнхенская "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 2: 0. Дубль во встрече сделал польский форвард Роберт Левандовски, который отличился на 17-й и 86-й минутах.

В финале клубного чемпионата мира "Бавария" сыграет против мексиканского "УАНЛ Тигрес", матч состоится 11 февраля.

Клубный чемпионат мира

Полуфинал

8 февраля

"Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария" (Германия) 0: 2

Голы: Левандовски, 17, 86

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