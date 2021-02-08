"Бавария" уверенно победила "Аль-Ахли" и вышла в финал клубного чемпионата мира
8 февраля, 2021, 22:02
В полуфинале клубного чемпионата мира мюнхенская "Бавария" уверенно победила египетский "Аль-Ахли"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2: 0. Дубль во встрече сделал польский форвард Роберт Левандовски, который отличился на 17-й и 86-й минутах.
В финале клубного чемпионата мира "Бавария" сыграет против мексиканского "УАНЛ Тигрес", матч состоится 11 февраля.
Клубный чемпионат мира
Полуфинал
8 февраля
"Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария" (Германия) 0: 2
Голы: Левандовски, 17, 86
- 24 января польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил 500-й гол в карьере.
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