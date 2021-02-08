Путин взял себе сразу две советские госдачи в Крыму

8 февраля, 2021, 17:23

Президент России Владимир Путин занял сразу две резиденции вблизи поселка Олива, которые до оккупации полуострова находились в распоряжении Государственного управления делами Украины

Об этом говорится в материале издания "Крым.Реалии".

В сюжете журналистов отмечается, что две госдачи №6 и №8 занял сам Путин, а еще две - №9 и №10 - Дмитрий Медведев.

"Во времена Ющенко мы ходили на пляж. Хотя на дороге и в лесу стояли посты спецсил и милиции, мы могли спокойно пройти на побережье и купаться в море. А сейчас туда вообще не пройдешь. Нижняя часть дороги полностью закрыта", - рассказал журналистам житель поселка Олива Сергей Кабак.

С восточной стороны от имения Путина расположен дом отдыха ФСБ. До аннексии это был санаторий "Таврия", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. После реконструкции здесь останавливается глава ФСБ Александр Бортников. Соседей по крымской дачи - Путина и Бортникова - российский оппозиционер Алексей Навальный назвал заказчиками своего отравления.

Новые владельцы установили охранную зону шириной один километр вокруг дач Путина и Медведева.

В нее полностью попала Олива, которую называют "дачным поселком КГБ". Среди местных жителей - бывшие сотрудники девятого управления спецслужбы, которое охраняло советских лидеров. Теперь Федеральная служба охраны не дает людям переоформить собственность по российским законам. Они не могут ни продать, ни подарить, ни завещать свои земли и дома.

"В 2014 умер мой дед. От него мне достался дом. Унаследовать его не дают - Федеральная служба охраны запрещает. Пишут, что мой дом расположен в охранной зоне объектов (дач Путина и Медведева - ред.), поэтому регистрации не подлежит. Дом 1917 года. Здесь еще государственных дач не было, а дом уже стоял ", - пожаловался журналистам крымчанин Игорь Петренко.

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