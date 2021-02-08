Производители вакцин от COVID-19 на этой неделе должны подать документы на регистрацию, - МОЗ
Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Укринформ.
"Планируется, что в течение этой недели первые заявки на государственную регистрацию для экстренного медицинского применения (вакцин, - ред.) под обязательства будут представлены в Государственный экспертный центр Украины", - сказал Иващенко.
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По его словам, порядок регистрации будет осуществляться на основе экспертной оценки польза/риск, а также проведения анализа представленных производителем материалов на их подлинность. Предполагается, что государственная регистрация для экстренного медицинского применения будет выдаваться производителям сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. Во время этого периода, по словам замминистра, заявители и производитель будут обязаны предоставлять дополнительные материалы по качеству, эффективности и безопасности лекарственных средств.
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