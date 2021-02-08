Предполагаем, что летом будет частичное послабление для путешествий за границу, - Кулеба
Об этом он заявил на брифинге в рамках форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает "РБК-Украина".
"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", - заявил Кулеба.
Он отметил, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения на пересечение границ, которые были введены из-за пандемии, будут полностью сняты.
Кулеба отметил, что МИД Украины работает над расширением списка стран, в которые разрешен въезд украинцам.
Также на сайте внешнеполитического ведомства действует интерактивная онлайн-карта, где можно проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любую страну.
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