Правительство Нидерландов решило продолжить комендантский час минимум до 2 марта

Об этом сообщает издание Telegraaf.

"Временное правительство решило, что пребывание на улице без веских причин после 21:00, как и раньше, будет запрещено", - говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Фердинанда Грапперхауса, комендантский час пока не влияет на количество зараженных COVID-19. Однако, по его словам, после 21:00 на улице гораздо тише.

"В любом случае, это приводит к снижению количества инфицированных. И это то, чего мы хотим", - заявил он.

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