Правительство Нидерландов решило продолжить комендантский час минимум до 2 марта
8 февраля, 2021, 21:12
Правительство Нидерландов приняло решение продлить действие комендантского часа, который был введен из-за коронавируса
Об этом сообщает издание Telegraaf.
"Временное правительство решило, что пребывание на улице без веских причин после 21:00, как и раньше, будет запрещено", - говорится в сообщении.
По словам министра юстиции Фердинанда Грапперхауса, комендантский час пока не влияет на количество зараженных COVID-19. Однако, по его словам, после 21:00 на улице гораздо тише.
"В любом случае, это приводит к снижению количества инфицированных. И это то, чего мы хотим", - заявил он.
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