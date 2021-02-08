После аварийных остановок ТЭС электроэнергия в Украине подорожала на 18%, - "Наши деньги"

8 февраля, 2021, 10:52

Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" за восемь дней февраля выросла на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн / МВт-ч

Об этом пишут "Наши деньги".

Так, согласно данным "Оператора рынка" за восемь дней февраля цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила, 1719,7 грн за МВт-час.

"Такой рост цены произошел на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и аварийных остановок энергоблоков ТЭС", - пишет издание.

Отмечается, что на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что проводит проверки тепловых электростанций на предмет обеспечения топливом. Кроме того, по данным регулятора ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

В издании также напомнили, что на прошлой неделе состоялась серия аварийных остановок энергоблоков ТЭС. В частности, 2 февраля состоялась аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. 6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

По информации издания, всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось девять энергоблоков: семь энергоблоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще шесть энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: два блока ДТЭК, три блока Центрэнерго и один блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России. Отмечается, что около 70% мощности тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова.

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