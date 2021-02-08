Полиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников фотофейкамы с их "участием" в порнографии

8 февраля, 2021, 14:43

Киберполиция разоблачила коллекторов-шантажистов, которые угрожали распространением созданной в фоторедакторах порнографии будто бы с участием должников

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Согласно сообщению, киберполиция разоблачила группировку злоумышленников, которые предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. При этом кроме угроз физической расправой с помощью фотомонтажа изготавливали порнографический контент с участием должников.

По информации правоохранителей, в преступной группе было более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники, в частности, изготавливали в фоторедакторах порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников и угрожали распространить эти материалы, а также совершить физическую расправу.

По предварительным подсчетам ведомства, злоумышленники более 360 тыс. угрожали гражданам из разных регионов Украины.

Отмечается, что правоохранители провели обыски и открыли уголовное производство по статьям о вымогательстве и ввозе, сбыте и распространении порнографических предметов. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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