Полиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников фотофейкамы с их "участием" в порнографии
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.
Согласно сообщению, киберполиция разоблачила группировку злоумышленников, которые предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. При этом кроме угроз физической расправой с помощью фотомонтажа изготавливали порнографический контент с участием должников.
По информации правоохранителей, в преступной группе было более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники, в частности, изготавливали в фоторедакторах порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников и угрожали распространить эти материалы, а также совершить физическую расправу.
По предварительным подсчетам ведомства, злоумышленники более 360 тыс. угрожали гражданам из разных регионов Украины.
Отмечается, что правоохранители провели обыски и открыли уголовное производство по статьям о вымогательстве и ввозе, сбыте и распространении порнографических предметов. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти