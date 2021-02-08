По цене 43 тыс. грн: в Киеве злоумышленники изготавливали поддельные водительские удостоверения
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, фигуранты в Интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.
Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20 работников.
"Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы учаться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен идти работник компании", - говорится в сообщении.
Зато фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения.
"Стоила такая услуга 43 тыс. грн. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", - сообщили в МВД.
Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 млн грн.
По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительского удостоверения европейского образца.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
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