Перекрыли три полосы движения: в Киеве из-за столкновения автомобилей образовалась пробка
8 февраля, 2021, 11:39
В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Маяковского произошло ДТП, в результате чего полностью заблокировано движение троллейбусов и усложнено движение автомобилей
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 из-за затора решил развернуться в обратном направлении. В это время водитель Toyota Camry решил сделать то же, а в результате врезался в заднюю часть внедорожника.
Из-за аварии заблокированы три полосы движения на проспекте Маяковского вглубь Троещины.
Водителям приходится объезжать ДТП по встречной полосе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти