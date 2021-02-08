 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПерекрыли три полосы движения: в Киеве из-за столкновения автомобилей образовалась пробка

Перекрыли три полосы движения: в Киеве из-за столкновения автомобилей образовалась пробка

В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Маяковского произошло ДТП, в результате чего полностью заблокировано движение троллейбусов и усложнено движение автомобилей

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 из-за затора решил развернуться в обратном направлении. В это время водитель Toyota Camry решил сделать то же, а в результате врезался в заднюю часть внедорожника.

Из-за аварии заблокированы три полосы движения на проспекте Маяковского вглубь Троещины.

Водителям приходится объезжать ДТП по встречной полосе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать