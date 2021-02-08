Несмотря на карантин: украинские ФЛП в 2020 году увеличили уплату налогов на 10% - до 27,6 млрд грн

8 февраля, 2021, 13:38

Украинские физические лица - предприниматели (ФЛП) в 2020 году увеличили уплату налогов на 10% - до 27,6 млрд грн

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, в 2020 году предприниматели уплатили 27,6 млрд грн налогов, что на 10% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что в среднем каждый предприниматель в Украине платит 15 тыс. грн единого налога в год. При этом за последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 млрд грн.

По данным аналитического центра, количество предпринимателей в 2020 году почти не изменилось. Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 ФЛП, тогда как в прошлом году их насчитывалось 1,88 млн. Отмечается, что их количество растет достаточно медленно: в течение года оно в среднем увеличивалось на 2 тыс. ежемесячно.