Не нужно отказываться от вакцины AstraZeneca, - ВОЗ
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает " РБК-Украина ".
В ВОЗ отметили, что мировое сообщество не должно считать, что вакцина от COVID-19 не работает.
"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование, указывает на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.
Она отметила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca снижает уровень тяжелых случаев заражения и сокращает число госпитализаций.
"А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы снизить смертность и сократить заболеваемость", - добавила она.
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